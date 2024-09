Taylor Mega ha espresso la sua opinione riguardo l'audio di Chiara Ferragni nel confronto negativo con Tony Effe.

La controversia tra Fedez e Tony ha coinvolto diverse figure celebri, tra cui Niky Savage, Roberta Carluccio, Bello Figo, Andrea Damante, Chiara Ferragni e i suoi bambini, Giulia De Lellis, Ghali e infine Taylor Mega. Taylor Mega, oltre ad aver partecipato alla critica pubblica contro il suo ex nel dissing di Fedez, ha anche risposto all’audio di Chiara Ferragni incluso nel dissing di Tony. Lo ha fatto in modo implicito, ma il messaggio era chiaro: “Questa tendenza delle donne che fingono di essere sante ma poi sono le peggiori mi spezza”.

Parlando della sua relazione passata con Tony Effe, Taylor Mega affermò in un’occasione che era molto talentuoso (si intende artisticamente). “Ho vari video con Tony nel mio telefono. Una cosa è sicura: ha un grande talento, altrimenti non sarebbe stato con me per tre mesi. Lo dico per proteggere la mia reputazione, non tanto la sua”. In un podcast su YouTube ha poi rivelato la causa della loro rottura, confessando il suo sentimento per lui. “C’erano molte incertezze. Mi servirebbe qualcuno che pensa più a mia felicità. Due esseri egoisti non possono stare insieme. Ci siamo conosciuti su Instagram. Poi abbiamo cenato insieme. Volevo solo finire lì, ma alla fine ho passato la notte da lui e mi sono innamorata. L’ho davvero amato”. Ha poi condiviso sui social: “Alcune storie finiscono. Nutro comunque un grande affetto e rispetto. Sono felice per i bei ricordi e le cose positive che mi sono rimaste. È stata una bellissima storia d’amore che rimarrà sempre nel mio cuore”.

La causa del termine della loro relazione sarebbe stata un’infedeltà. “Ho versato lacrime confessando il mio atto infedele, sapendo che avrebbe procurato la conclusione della nostra relazione”. Essi hanno deciso di separarsi nel gennaio del 2021. Trascorsi tre anni, è giunto il tempo della ritorsione.