Subito dopo il vertice con Vladimir Putin, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto una telefonata da Donald Trump, segnando un contatto diretto tra i due leader in un momento di grande attenzione internazionale. L’annuncio, diffuso sui canali social ufficiali di Zelensky, evidenzia l’importanza della comunicazione diretta tra i vertici mondiali in un contesto segnato da tensioni e sfide diplomatiche.

Telefonata Trump-Zelensky dopo il vertice con Putin

Dopo il vertice con Vladimir Putin in Alaska, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto un lungo colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, la conversazione è durata circa un’ora e mezza e si è svolta durante il volo di ritorno di Trump verso Washington. Oltre a Zelensky, Trump ha contattato anche i leader europei, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni, e i rappresentanti della Nato per aggiornare tutti sull’esito dell’incontro con il presidente russo.

La telefonata, descritta come “non facile” da fonti informate, ha permesso di condividere i principali punti discussi con Putin, evidenziando l’influenza e il ruolo degli Stati Uniti nell’evoluzione della crisi ucraina.

Trump: Putin punta a un accordo globale, non a un cessate il fuoco

Secondo quanto riportato dal giornalista di Axios Barak Ravid su X, citando una fonte presente alla conversazione, Donald Trump ha spiegato che Vladimir Putin non sarebbe interessato a un semplice cessate il fuoco, ma punterebbe a un accordo globale per porre fine al conflitto in Ucraina. Nel corso della telefonata con Volodymyr Zelensky e i leader della Nato, Trump ha sottolineato che un’intesa di pace rapida sarebbe preferibile a un’interruzione temporanea delle ostilità.

Trump-Zelensky: l’annuncio social del presidente dell’Ucraina

Attraverso il suo account su X, Zelensky ha confermato la disponibilità dell’Ucraina a impegnarsi attivamente per raggiungere la pace. Il presidente ha sottolineato che, su proposta di Trump, è favorevole a un incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, ritenendo che le questioni principali possano essere affrontate efficacemente a livello di leader. Zelensky ha inoltre ribadito l’importanza del sostegno americano e della forza diplomatica degli Stati Uniti nel determinare gli sviluppi della situazione, auspicando un accordo di pace rapido piuttosto che un semplice cessate il fuoco.