Tempesta a Vancouver: un morto, due dispersi e migliaia di sfollati

Tempesta a Vancouver: due autostrade chiuse.

Tempesta a Vancouver e nella maggior parte dello stato canadese, nella morsa del maltempo da diversi giorni. In città i collegamenti sono stati interrotti, così come le strade risultano allagate. Due autostrade colleganti la città della West Coast sono state chiuse a causa dei gravi danni subiti dalle recenti inondazioni.

Per i disastrosi eventi atmosferici, Vancouver conta un morto, due dispersi e migliaia di sfollati.

Tempesta a Vancouver: migliaia le persone evacuate

La Royal Canadian Mounted Police ha informato che sono migliaia le persone costrette a lasciare ad abbandonare le loro dimore, mentre una donna è deceduta dopo essere stata travolta in autostrada da una frana. Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi di Lilooet a 250 km di distanza da Vancouver.

Tempesta a Vancouver: il resoconto di una testimone

Secondo la testimonianza diretta dei soccorritori, risultano disperse almeno altre due persone. Una donna ha affermato alla CBS News: “È stato terribile. Lo sguardo sui loro volti che erano nelle vetture davanti me non le dimenticherò mai, era come se stesse arrivando uno tsunami. È la cosa più spaventosa che avessi mai visto”.

Tempesta a Vancouver: le dichiarazioni di Rob Fleming e Mike Farnworth

Il ministro provinciale dei Trasporti, Rob Fleming, commentando la grave situazione in Canada, ha dichiarato che è stata “la peggiore tempesta del secolo”. Per il ministro della Sicurezza pubblica, Mike Farnworth, non ci sono dubbi ul fatto che la tempesta sia da collegare al cambiamento climatico.