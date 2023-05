Un evento che il governatore dello stato ha definito “orribile”: tempesta di polvere e maxi tamponamento in Illinois, ci sono almeno 6 morti e 30 feriti. Tremendo bilancio ancora in aggiornamento del maltempo che si è abbattuto sul Midwest degli Usa e venti fortissimi che hanno innescato decessi e danni. Si tratta di una tempesta di polvere che ha spazzato le pianure dello Stato americano dell’Illinois.

Tempesta di polvere e maxi tamponamento

L’evento ha fatto sollevare immense nuvole di terra e grossi cumuli di sabbia rossiccia hanno improvvisamente azzerato la visibilità. E cosa è successo in seguito a quell’improvviso “buio”? Che purtroppo gli automobilisti incolonnati in viaggio sulle grandi pianure del Midwest non hanno avuto più visuale alcuna e c’è stata una serie di incidenti a catena lungo la Interstate 55. Si tratta della principale via di collegamento dell’Illinois centrale e quel gigantesco tamponamento ha coinvolto fino a 60 veicoli. Fra di essi anche mezzi pesanti, alcuni dei quali “si sono incendiati”.

Un bilancio terrificante dopo gli urti

Dai media Usa si apprende che i morti sono almeno 6, una trentina i feriti. Un ufficiale di polizia ha detto: “La causa è dovuta ai venti forti che alzano terra e polvere dai campi agricoli e la soffiano attraverso l’autostrada, portando a zero la visibilità”. Il Servizio meteorologico ha spiegato che i venti in quel momento soffiavano tra 56 e i 74 chilometri orari.