Non si tratta di un fenomeno unico, ma di tante tempeste che stanno colpendo contestualmente un’unica area: quella dell’Australia orientale. I disagi causati in questi ultimi giorni nel Paese più grande dell’Oceania sono innumerevoli: le autorità australiane hanno riferito che nove persone sono morte.

Tempesta in Australia, nove vittime: il bilancio

Inizia ad essere veramente drammatico il bilancio delle vittime in Australia. I morti, nove fino a questo momento stando alle indicazioni che sono state fornite dalle autorità del Paese, si concentrano tutti nell’area orientale. Nel Queensland, come avvisano i media locali, ha perso la vita una bambina di soli nove anni: la piccola è stata travolta da una tremenda alluvione che ha colpito la zona vicina all’importante centro di Brisbane.

Tempesta in Australia, nove vittime: le previsioni

Ma, purtroppo, per l’Australia non sembra essere finita qua. Le previsioni meteo degli esperti, infatti, indicano che i prossimi giorni potrebbero non essere molto diversi rispetto a quelli appena passati. In particolare, nel Queensland, infatti, si attendono: “Tempeste pericolose, inondazioni mortali, grandine gigante e venti dannosi“.