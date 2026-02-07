Tempesta Marta in Arrivo: Spagna e Portogallo Si Preparano per Affrontare l'Evento Estremo

Le autorità spagnole e portoghesi sono in stato di allerta a causa di una nuova tempesta, seguendo le recenti inondazioni che hanno provocato vittime e sfollamenti.

La Spagna e il Portogallo si trovano ad affrontare una situazione meteorologica allarmante a causa dell’arrivo della tempesta Marta. Questo fenomeno si preannuncia particolarmente intenso e si verifica a breve distanza dalle devastanti inondazioni causate dalla tempesta Leonardo, che hanno già provocato due decessi e oltre 11.000 sfollati.

Preparativi e mobilitazione delle forze di soccorso

In previsione della tempesta Marta, le autorità portoghesi hanno attivato un ampio dispiegamento di oltre 26.500 soccorritori per garantire la sicurezza dei cittadini. A causa delle previsioni meteo avverse, tre municipalità hanno deciso di rinviare le votazioni presidenziali inizialmente programmate per domenica, evidenziando così la gravità della situazione.

Rischi di ulteriori inondazioni

Le previsioni meteorologiche segnalano la possibilità di nuove inondazioni a causa di forti piogge e venti intensi. Le regioni già colpite da eventi atmosferici precedenti potrebbero subire ulteriori danni. Le autorità portoghesi hanno emesso avvisi per la popolazione, evidenziando che il terreno saturato rappresenta un fattore di rischio per frane e inondazioni.

Impatto delle tempeste recenti

La tempesta Leonardo ha causato ingenti danni nelle nazioni interessate, con strade sommerse e interruzioni del servizio ferroviario. La situazione è particolarmente critica in Andalusia, dove il governo locale ha emesso un allerta arancione per le condizioni meteorologiche avverse. Le autorità hanno esortato la popolazione a limitare gli spostamenti e a seguire attentamente le indicazioni di sicurezza.

Testimonianze di chi ha subito danni

Francisco Marques, un dipendente municipale di Constancia, ha descritto le devastazioni: “Tutti i mobili sono stati distrutti, l’acqua ha rotto le finestre e ha forzato le porte, invadendo gli spazi interni.” Queste parole evidenziano la gravità della situazione e il dolore vissuto dalle famiglie colpite.

Situazione economica e sforzi governativi

Il premier portoghese, Luis Montenegro, ha dichiarato che i danni causati dalle recenti tempeste superano i quattro miliardi di euro. La situazione è aggravata dal fatto che il Paese stava ancora recuperando gli effetti della tempesta Kristin, che aveva già causato cinque vittime e numerosi danni. I fiumi, in particolare il fiume Tago, sono sotto pressione, con un monitoraggio costante da parte delle autorità.

La National Meteorological Institute del Portogallo ha emesso avvisi di allerta arancione per l’intera costa, dove le onde potrebbero raggiungere altezze pericolose. Gli eventi atmosferici estremi stanno mettendo a dura prova le infrastrutture e la resilienza delle comunità locali.

In questo contesto, la risposta dei governi di Spagna e Portogallo risulta fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e mitigare i danni futuri. Con le previsioni che annunciano un ulteriore peggioramento, le autorità devono rimanere vigili e pronte a intervenire.