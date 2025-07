Alessio e Sonia M. sono tra le coppie più chiaccherate di questa edizione di Temptation Island e di fatti rispetto agli altri in gioco sono stati in grado di regalare emozioni sin dalla prima puntata quando lei ha chiesto il confronto e lui lo ha negato, situazioni all’ordine del giorno in programmi di questo tipo e proprio per questo tanto amate dal pubblico.

Cerchiamo di scoprire come andrà avanti la storia.

Alessio e Sonia M, il punto della situazione

Il rapporto di Sonia M. e Alessio sin dall’arrivo nel resort è stato burrascoso, inizialmente lei ha chiesto un confronto ad Alessio ma lui ha rifiutato prontamente.

Con il passare dei giorni Alessio è tornato sui propri passi ed ha ben pensato che potesse essere corretto confrontarsi con Sonia e quindi ha chiesto, nella seconda puntata un confronto con la sua fidanzata e lei lo ha accettato.

Ora si arriva alla terza puntata che potrebbe essere decisiva e che preannuncia un colpo di scena inatteso.

Falò tra Alessio e Sonia davvero thrilling

A rivelare che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda questa sera ci ha pensato Dagospia come riportato dal sito specializzato Biccy.it infatti il sito capitanato da Roberto D’Agostino si è avventurato in quello che i telespettatori vedranno a schermo.

Il vero colpo di scena sarà che Alessio lascerà Sonia M. sui tronchi del falò, quindi non si chiarirà con l’amata ma anzi sosterrà di non aver fatto nulla di così grave.

Un comportamento vendicativo per il mancato confronto iniziale, sempre Dagospia rivela che la storia però è ben lontana dall’essere terminata e che arriveranno altri episodi di questa storia che sta diventando sempre più avvincente.