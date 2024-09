Martedì 10 settembre 2024 prende il via su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Nelle ultime ore sono state svelate le identità dei 13 tentatori: c’è anche un volto noto, che i fan dei programmi di Maria De Filippi riconosceranno senz’altro.

Temptation Island di settembre: chi sono i 13 tentatori?

E’ tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island, in onda su Canale 5 a partire da martedì 10 settembre 2024. Al timone ritroveremo, come sempre Filippo Bisciglia, ormai volto iconico del format mariano. Dopo le coppie, nelle ultime ore, sono stati svelati anche i nomi dei 13 tentatori.

Temptation Island: tra i tentatori un volto noto

I tentatori di Temptation Island di settembre rispondono al nome di: Giovanni, John, Yousif, Alessandro, Daniel, Alex, Valentino, Anto, Bruno, Edoardo, Stefano, Francesco e Daniele. Ad essere popolare è proprio quest’ultimo, che ha partecipato a Uomini e Donne nei panni di corteggiatore di Ida Platano.

Temptation Island di settembre: quante puntate sono?

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, Temptation Island debutterà su Canale 5 il 10 settembre e andrà in onda per quattro settimane consecutive. L’ultima puntata dovrebbe essere trasmessa il 1 ottobre, al massimo l’8. Per il momento, non ci sono molte anticipazioni, per cui dobbiamo fidarci della rassicurazione di Filippo Bisciglia: sarà un’altra stagione imperdibile.