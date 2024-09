Federica Petagna è una delle fidanzate dell’edizione di settembre di Temptation Island. La ragazza, durante la messa in onda della prima puntata, è finita al centro dell’attenzione perché ha mentito spudoratamente: a provarlo alcune foto.

Temptation Island, Federica Petagna ha mentito

Martedì 10 settembre 2024 è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. Tra le coppie, ad aver attirato parecchia curiosità è quella formata da Federica Petagna e Alfonso D’Apice. I due stanno insieme da 8 anni, ossia da quando lei aveva soltanto 12 anni. E’ stata la ragazza a chiedere di partecipare al programma perché esasperata dalla folle gelosia del fidanzato. I telespettatori più attenti, però, si sono accorti che la 20enne ha mentito.

A me la storia di Federica e Alfonso non convince. Lei ha una fanpage con foto di anni fa, credo creata da lei, in cui ha parecchie foto in costume o comunque non mi sembra rinchiusa come dice (per fortuna!) Spero che non scherzino su ste cose per andare in tv! #TemptationIsland — Gossipgirl (@Gossipg18964501) September 10, 2024

Federica: Alfonso è davvero geloso come lei dice?

Parlando con le altre fidanzate di Temptation Island e i tentatori, Federica Petagna ha raccontato:

“Di nascosto, per venire qui, ho messo in valigia dei costumi che lui non conosce. Dei costumi che lui non amerebbe, che non avrei mai pensato di mettere e che invece adesso metterò. Mi ha sempre fatto comprare dei costumi da nonna e adesso di nascosto li ho presi un po’ diversi. Li ho comprati senza dirgli nulla e li metterò qua per la prima volta. Sono molto diversi a quelli che mi permette di indossare. Ovvio che questi nuovi sono due pezzi, devo prendere finalmente il sole. Non mi sono mai vista con un costume del genere addosso!”.

Possibile che Alfonso sia così tanto geloso? Sono spuntate delle foto che provano che Federica ha mentito.

Le foto-prova non mentono

La fidanzata di Temptation Island sostiene che fino ad oggi ha indossato solo costumi “da nonna” e che ha messo il bikini “per la prima volta” nel programma. I fan più attenti, però, hanno tirato fuori delle vecchie foto in cui la Petagna sfoggia costumi piuttosto audaci. “Ma Federica non aveva detto che non aveva mai messo costumi sgambati perché non glieli faceva mettere?“, ha scritto un utente su X. In effetti, gli scatti dimostrano che la fidanzata di Alfonso non ha trascorso gli ultimi 8 anni chiusa in un convento abbigliata solo con abiti monacali. Che la 20enne abbia mentito per avere maggiore popolarità? Ai posteri l’ardua sentenza.