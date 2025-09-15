Il mondo di Temptation Island torna sotto i riflettori dopo le recenti dichiarazioni di Raoul Bova, che hanno scatenato reazioni a sorpresa. Tra tutti, Lino Giuliano non ha nascosto il suo stupore, sorprendendo fan e follower con un comportamento inaspettato. Ma cosa ha detto davvero Raoul e perché la posizione di Lino ha catturato l’attenzione di tutti? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che sta già facendo discutere.
L’intervista di Raoul Bova e le critiche ricevute
Domenica 14 settembre 2025, Raoul Bova ha affrontato per la prima volta in televisione lo scandalo che lo ha recentemente coinvolto, parlando della pubblicazione delle chat private con Martina Ceretti e definendo l’accaduto una vera e propria “violenza”. L’attore ha dichiarato di non essersi piegato di fronte alle minacce, ribadendo di credere nella giustizia e nel rifiuto di cedere a pressioni esterne. Tuttavia, la sua intervista a Silvia Toffanin non è passata inosservata: molti utenti hanno criticato l’intervento definendolo preconfezionato o poco incisivo.
Tra i commenti più duri spicca quello di Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island, che ha criticato l’atteggiamento di Bova, ritenuto eccessivamente vittimistico.
Temptation Island, l’inaspettata reazione di Lino Giuliano all’intervista di Raoul Bova
L’ex protagonista di Temptation Island, Lino Giuliano, è tornato a far parlare di sé nelle ore precedenti la puntata speciale del docu-reality, in programma questa sera, lunedì 15 settembre 2025, su Canale 5. In attesa di rivedere le coppie della 13ª edizione in “Temptation Island e poi… e poi”, l’ex fidanzato di Alessia Pascarella ha scelto i social per commentare l’intervista rilasciata da Raoul Bova a Verissimo.
Giuliano ha criticato l’atteggiamento dell’attore, ritenuto eccessivamente vittimistico, e ha richiamato l’attenzione sulla propria esperienza televisiva, sottolineando di essersi sempre assunto le responsabilità dei propri errori, a differenza di quanto percepito nel comportamento di Bova.
“Ho visto oggi l’intervista di Raoul Bova a Verissimo. Ma mi chiedo: perché sempre e solo vittimismo? Perché non dire chiaro e tondo: “ho sbagliato, ho tradito“? E addirittura dare colpe a Fanpage, Corriere, Repubblica, Vanity Fair e altre testate giornalistiche… ma dai! Le colpe non sono dei giornali, le colpe sono di chi sbaglia. Qual è la differenza tra Raoul e me, Lino di Temptation Island l’anno scorso? Che lui sarà pure un attore di spessore, e alziamo le mani lavorativamente…ma davanti al rispetto per la propria donna siamo tutti uguali. Il rispetto non ha titoli, né fama. Quando sbagli con la tua compagna, devi solo chiedere scusa. Non girare la frittata, non fare la vittima e soprattutto non dare la colpa ai giornali. lo almeno la faccia ce l’ho messa e mi sono preso le mie responsabilità. E questo, nel bene o nel male, è ciò che ti distingue come uomo. Avete rotto le pa**e, responsabilità!”.