Il mondo di Temptation Island torna sotto i riflettori dopo le recenti dichiarazioni di Raoul Bova, che hanno scatenato reazioni a sorpresa. Tra tutti, Lino Giuliano non ha nascosto il suo stupore, sorprendendo fan e follower con un comportamento inaspettato. Ma cosa ha detto davvero Raoul e perché la posizione di Lino ha catturato l’attenzione di tutti? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che sta già facendo discutere.

L’intervista di Raoul Bova e le critiche ricevute

Domenica 14 settembre 2025, Raoul Bova ha affrontato per la prima volta in televisione lo scandalo che lo ha recentemente coinvolto, parlando della pubblicazione delle chat private con Martina Ceretti e definendo l’accaduto una vera e propria “violenza”. L’attore ha dichiarato di non essersi piegato di fronte alle minacce, ribadendo di credere nella giustizia e nel rifiuto di cedere a pressioni esterne. Tuttavia, la sua intervista a Silvia Toffanin non è passata inosservata: molti utenti hanno criticato l’intervento definendolo preconfezionato o poco incisivo.

Tra i commenti più duri spicca quello di Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island, che ha criticato l’atteggiamento di Bova, ritenuto eccessivamente vittimistico.

Temptation Island, l’inaspettata reazione di Lino Giuliano all’intervista di Raoul Bova

L’ex protagonista di Temptation Island, Lino Giuliano, è tornato a far parlare di sé nelle ore precedenti la puntata speciale del docu-reality, in programma questa sera, lunedì 15 settembre 2025, su Canale 5. In attesa di rivedere le coppie della 13ª edizione in “Temptation Island e poi… e poi”, l’ex fidanzato di Alessia Pascarella ha scelto i social per commentare l’intervista rilasciata da Raoul Bova a Verissimo.

Giuliano ha criticato l’atteggiamento dell’attore, ritenuto eccessivamente vittimistico, e ha richiamato l’attenzione sulla propria esperienza televisiva, sottolineando di essersi sempre assunto le responsabilità dei propri errori, a differenza di quanto percepito nel comportamento di Bova.