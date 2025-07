Temptation Island, Lucia sempre più vicina al single: Rosario in crisi profonda

Tra sguardi rubati e momenti intensi, Lucia mette in crisi il rapporto con Rosario a Temptation Island.

Le emozioni si fanno sempre più intense a Temptation Island. Tra colpi di scena, gelosie e legami che iniziano a vacillare, la protagonista indiscussa dell’ultima puntata è Lucia. Il suo avvicinamento al single ha acceso nuove dinamiche nel villaggio delle fidanzate, lasciando Rosario, il suo compagno, sconvolto e pieno di dubbi. Mentre le immagini parlano da sole, i sentimenti iniziano a confondersi: è solo attrazione o qualcosa di più profondo? A Temptation Island, niente è come sembra, e ogni gesto può cambiare tutto.

Temptation Island, Rosario chiede il falò di confronto: la situazione con Lucia è al limite

Nel villaggio rimane solo una coppia: quella formata da Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo. Quest’ultima si avvicina sempre di più al single Andrea Marinelli, trascorrendo con lui diversi momenti in piscina, dove non mancano abbracci, frasi importanti e una notte in spiaggia insieme. Visibilmente turbato, il fidanzato osserva la scena dal capanno e richiedere un falò di confronto anticipato.

“Se trova delle parole per giustificarsi è un mago”, commenta prima di recarsi al tronco.

Il falò tra i due inizia in salita: Rosario evita il saluto di Lucia, visibilmente scosso. Con la voce rotta dall’emozione, prende la parola per dichiarare ciò che ha nel cuore. Alla domanda ‘come stai?’ della fidanzata risponde: “Malissimo”.

“Dai primi video che ho visto è stato uno schifo. Sono stato molto male, non pensavo ti lasciassi andare tanto perché ero certo che tu provassi qualcosa di forte per me”.

Lucia gli domanda se quello che ha provato sia stata solo rabbia o piuttosto paura di perderla, ma per Rosario la notte trascorsa con il single rappresenta un ostacolo difficile da superare. Lei, invece, confessa di aver visto dei video in cui lui esprimeva dubbi sull’amore nei suoi confronti, cosa che ha generato in lei molte incertezze.