Mirco Rossi e Giulia Duranti sono state una delle coppie più seguite dell’edizione di “Temptation Island 2024″. I due, come ricorderete, si erano lasciati alla fine del reality dei sentimenti. Ma ora? Sono tornati insieme? I fan ci sperano.

Temptation Island: che fine hanno fatto Mirco e Giulia?

Nell’edizione di “Temptation Island” del 2024 sono state una delle coppie più amate e chiacchierate, nonostante, alla fine, abbiano deciso di separarsi.

Stiamo parlando di Mirco Rossi e Giulia Duranti. I due, dopo ben nove anni di relazione, sono usciti separati dal reality dei sentimenti: lei ha iniziato una relazione con Andrea Piteo, elettricista di Arezzo, lui invece con la tentatrice Alessia Sagripanti. Ora però, sia Mirco che Giulia, pare siano tornati single e c’è chi spera in un ritorno di fiamma tra i due.

Temptation Island: Mirco vicino a Giulia dopo l’addio alla tentatrice Alessia? I rumors

In molto sperano in un ritorno di fiamma tra due ex protagonisti di “Temptation Island“, ovvero Mirco e Giulia. A far ben sperare la risposta della Duranti a una fan che le chiedeva come fare per superare la fine di un amore: “stai chiedendo alla persona sbagliata. Le dinamiche all’interno di una storia le conosce davvero solo chi le vive sulla propria pelle. Se non c’è modo o forse nemmeno la volontà di recuperare un rapporto, allora l’unica strada che resta è quella di andare avanti. La vita è imprevedibile, oggi sembra una porta chiusa, domani potrebbe riaprirsi. Mai dire mai.“