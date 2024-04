Tensione ad Affari tuoi tra la concorrente della Sardegna e quella della Valle D’Aosta. Amadeus si è vista costretta ad intervenire, per stemperare un po’ gli animi.

Tensione ad Affari tuoi: interviene Amadeus

Affari tuoi continua a registrare ascolti impressionanti. Amadeus si conferma un ottimo padrone di casa, abile anche a placare le tensioni tra i concorrenti. Nella puntata di domenica 7 aprile 2024, il conduttore si è trovato tra due fuochi: la concorrente della Sardegna e quella della Valle D’Aosta.

Affari tuoi: tensione tra Sardegna e Valle D’Aosta

Tutto è iniziato quando la concorrente della Sardegna si è presentata: “Buonasera a tutti, sono Maria Assunta e vengo da Maracalagonis, un paese in provincia di Cagliari“. La rivale della Valle D’Aosta si è subito intromessa: “E l’in bocca al lupo non me lo fai?“. La replica è stata immediata: “In bocca al lupo!“. Ma non è finita qui. Alice ha a sua volta risposto: “Ti voglio bene, sei fantastica“. Maria Assunta ha messo fine al siparietto: “Anche tu molto“.

Affari tuoi: Amadeus interviene per placare gli animi

Amadeus, sentendo la tensione salire, si è visto costretto ad intervenire, in modo da mandare avanti la puntata. “Hai fatto ‘sta cosa cioè… ha fatto ‘anche tu molto’ e ha aperto. Meno male che c’erano 20mila euro, che è un peccato, ma se ce n’erano 200mila ci prendeva un colpo“, ha esclamato il conduttore. I fan di Affari tuoi, in tutto ciò, si sono divertiti ad assistere al botta e risposta tra Sardegna e Valle D’Aosta. Sui social fioccano commenti che suonano così: “I drama dietro le quinte di Affari Tuoi, i drama in Hotel, vogliamo saperne di più”, oppure “Secondo me dopo la puntata si sono picchiati, è sicuro“, o ancora “La svolta reality di Affari Tuoi con la guerra tra Sardegna e Val d’Aosta. Il grande Fratello e l’Isola se le sognano queste dinamiche”.