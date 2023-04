Tensione altissima ad est: Taiwan accerchiata con manovre cinesi

Tensione altissima ad est: Taiwan di nuovo accerchiata con manovre militari cinesi e con Pechino che continua il suo pressing sull’isola che rivendica come suo territorio a tutti gli effetti. Dopo la rielezione di Xi-Jinping a leader supremo la Cina ha ripreso a stringere taiwan in una morsa di acciaio e le ultime manovre militari iniziate oggi dalla Cina, ultime solo in ordine di tempo, stanno provando un “accerchiamento” totale di Taiwan.

Taiwan accerchiata con manovre cinesi

Un accerchiamento con “pattugliamenti e avanzamenti intorno all’isola, dando forma a posizioni di accerchiamento e deterrenza a tutto tondo”. Chi lo dice? Secondo Ansa lo riporta il network statale Cctv che in queste ore sta diffondendo i primi filmati delle operazioni. C’è un video, sul canale militare che ha mostrato alcune risorse coinvolte tra lanciarazzi e cacciatorpediniere della Marina.

Cosa mostra il video della “mobilitazione”

Nel frame sono visibili anche cargo aerei con truppe e jet e bombardieri dell’Aeronautica. Il video riserva una speciale “enfasi” per i sistemi missilistici delle forze di terra, in grado di raggiungere l’isola dalle coste cinesi: in passato erano in dotazione solo alla ‘Rocket force’. Che significa? Che sistemi d’arma a medio raggio sono stati dislocati presso reparti avanzati.