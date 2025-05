Tensioni e sorprese a L’Isola dei Famosi 2025

Ritiri e tensioni tra i concorrenti

Nella quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, andata in onda ieri sera, le tensioni tra i concorrenti hanno raggiunto un nuovo picco. La conduttrice Veronica Gentili ha aperto la serata con un recap degli eventi recenti, evidenziando i numerosi ritiri che hanno caratterizzato le ultime settimane.

Tra i più discussi, quello di Antonella Mosetti e Nunzio, che hanno lasciato il gioco per motivi personali. Gentili ha anche ricevuto un Tapiro d’oro speciale per la situazione difficile che ha dovuto gestire in studio, portando il premio direttamente a Canale 5.

Le nomination e l’eliminazione

La serata è entrata nel vivo con l’annuncio delle nomination e l’eliminazione di Alessia Fabiani, che ha ricevuto solo il 24.30% dei voti. La tensione è palpabile, soprattutto dopo che Veronica ha rivelato che i concorrenti eliminati avranno ora una seconda possibilità, cambiando così le dinamiche del gioco. Mirko Frezza, il primo concorrente salvo al televoto, ha ricevuto una lettera di sostegno dal figlio, un gesto che ha toccato il pubblico e i presenti in studio.

Teresanna Pugliese emerge come leader

Un altro punto focale della puntata è stata la figura di Teresanna Pugliese, che ha conquistato il titolo di Leader della settimana. La sua capacità di affrontare le sfide e di gestire i conflitti l’ha portata a guadagnarsi il rispetto dei suoi compagni. Durante la puntata, ha condiviso le sue emozioni riguardo agli scontri avvenuti, rivelando di sentirsi ferita e attaccata. La sua vulnerabilità ha colpito il pubblico, mentre Simona Ventura l’ha incoraggiata a non mollare, sottolineando l’importanza della sua presenza nel gioco.

Nuovi concorrenti e sfide in arrivo

La puntata si è conclusa con l’arrivo di tre nuovi naufraghi, Jasmine Salvati, Ahlam El Brinis e Jey Lillo, che dovranno dimostrare di poter sostenere l’esperienza dopo i recenti ritiri. La conduttrice ha sottolineato la loro responsabilità, invitandoli a integrarsi nel gruppo. Tuttavia, la prova ricompensa non è stata superata, lasciando i concorrenti delusi e affamati. Nel frattempo, Carly Tommasini ha annunciato il suo ritiro dall’ospedale, confermando che la sua salute deve venire prima di tutto.