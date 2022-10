Dramma nel Milanese dove si è consumato un tentato infanticidio a Casarile. La vittima, che verte in gravi condizioni, è una bambina di appena otto mesi.

Tentato infanticidio a Casarile, un piccolo centro abitato situato nel Milanese. La vittima, ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, è una neonata di soli otto mesi che è stata presa a pugni e a schiaffi dal compagno della madre. L’aggressore è stato identificato come un uomo italiano di 18 anni con precedenti.