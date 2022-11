Tentato stupro nel sottopasso, carabiniere fuori servizio insegue l'aggressore in bici e lo ferma

Sarebbe stata stuprata nel sottopasso pedonale che percorre il canale da Mirano a Marano, nel Veneziano.

Stava facendo una passeggiata, ma fortunatamente un carabinieri fuori servizio è riuscito a salvarla dalla violenza sessuale.

Tentato stupro nel sottopasso, carabiniere fuori servizio salva una ragazza

Una ragazza sarebbe stata stuprata nel sottopasso pedonale che percorre il canale da Mirano a Marano, nel Veneziano, se non fosse arrivato un carabiniere fuori servizio, che l’ha salvata dal suo aggressore.

Era già calato il buio quando la ragazza passeggiava nel sottopasso. Sul suo percorso ha incontrato un uomo che ha cercato di abusare di lei, come riportato da Il Gazzettino. Secondo una prima ricostruzione, a richiamare il carabiniere, che era nelle vicinanze, sarebbero state le urla della ragazza. Il militare, che era fuori servizio, è corso in aiuto della donna, facendo scappare l’aggressore.

Carabiniere insegue in bicicletta l’aggressore

La situazione non è finita con la fuga dell’uomo. Il carabiniere si è lanciato all’inseguimento dell’uomo in bicicletta, mentre al telefono chiedeva aiuto ai suoi colleghi. L’uomo è stato fermato e arrestato, mentre la ragazza, sotto choc, sarà ascoltata dal pm per riuscire a ricostruire la dinamica dell’aggressione. Si tratta del primo episodio simile nel parco sull’argine del Taglio, una delle aree verdi più frequentate di Mirano.