Teramo, morto John Nix, amato professore di inglese: aveva 39 anni

Teramo è in lutto per la scomparsa di John Albert Nix, professore di inglese di origine irlandese, scomparso all’età di 39 anni, dopo una lunga malattia. Gli ex studenti: “Professore gentile, rimarrai nei nostri cuori”.

Purtroppo non ce l’ha fatta John Albert Nix: il professore di inglese di Teramo è morto in seguito a una brutta malattia contro cui combatteva da oltre 4 anni.

Fino all’ultimo si è aggrappato alal vita, cercando di non lasciare la sua famiglia, sua moglie e i suoi figli, anche grazie alla forza data dai suoi alunni, che tanto lo amavano.

La scomparsa del professore irlandese ha sconvolto l’intera comunità di Teramo. John infatti era molto amato e apprezzato in città.

Da quandi si era trasferito con la sua famiglia, aveva iniziato a insegnare la lingua madre nei licei, negli istituti privati e il suo obiettivo era quello di far conversare i suoi studenti.

Chi lo ha conosciuto, soptrattutto i suoi studenti, ha sempre parlato bene di John.

“Era un grandissimo professionista, gentile, molto premuroso con i suoi allievi, rimarrai nei nostri cuori” dice un’amica sui social.

“Belle le sue lezioni” ricorda un’altra ex allieva E ancora: “Professore bravissimo, gentile, molto amato dagli studenti del liceo classico“. Il funerale si terrà lunedì 8 novembre, alle 10,30 presso cattedrale di Teramo.