Teresa Guccini come Fedez: "Potevo morire di parto, ringrazio i donatori"

Attraverso un post via social Teresa Guccini, figlia del celebre cantautore Francesco Guccini, ha raccontato il suo parto e le difficoltà vissute subito dopo la nascita del suo primo figlio.

Teresa Guccini: la nascita del figlio

Come Fedez – che nelle ultime ore ha lanciato un appello per le donazioni di sangue affermando che essere gli abbiano salvato la vita a seguito delle gravi emorragie interne da lui avute nei giorni scorsi – anche Teresa Guccini ha voluto sottolineare via social l’importante di donare il sangue, e ha scritto di essere quasi morta a seguito della nascita del suo primo figlio, Pietro.

“Questa foto è del 15 dicembre 22 ed è il momento esatto in cui sono ritornata molto provata in ostetricia dalla terapia intensiva e ho rivisto il mio Pietro arrivato dalla neonatologia un giorno dopo la sua nascita. Ero letteralmente distrutta e tratti senza memoria. Scrivo queste righe ispirata da quanto accaduto a Fedez perché anche io senza i donatori di sangue non sarei qui a raccontare la mia storia ed è perciò doveroso ringraziarli”, ha scritto nel suo messaggio sui social, che ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi. “Donare il sangue è fondamentale così come affidarsi a strutture organizzate per partorire perché durante un parto naturale possono accadere molte cose ed essere lontani da una rianimazione e da una rianimazione neonatale può virare in peggio l’esito delle cose”, ha aggiunto.