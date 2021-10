Termoscanner per uffici: i migliori modelli

I termoscanner per uffici permettono di rilevare la temperatura in tempi rapidi grazie a modelli altamente tecnologici e accurati.

La pandemia ha cambiato inevitabilmente le abitudini e chi lavora in ufficio lo sa molto bene, considerando che bisogna sottostare a determinate regole per garantire un ambiente sano e sicuro per tutti. Poprio per questo, sono disponibili i termoscanner per uffici che permettono di rilevare la temperatura. I modelli sono vari e ognuno con le proprie caratteristiche.

Termoscanner per uffici

In questo periodo di emergenza sanitaria, misurare la temperatura appena entrati in un ufficio o in un magazzino è fondamentale in modo da prevenire la diffusione del contagio e un ambiente che sia maggiormente salubre e sicuro per tutti: dipendenti, personale, ma anche per i clienti. Per questa ragione, ogni azienda si è dotata di strumenti come i termoscanner per uffici.

L’emergenza Covid ha portato le aziende e gli uffici ad attenersi ai decreti ministeriali, per cui avere un termoscanner per uffici in questi luoghi è fondamentale per il benessere di tutti. Si tratta di sistemi di contenimento che tengono conto delle misure di sicurezza e tutelano le varie forme di contagio a tutela dei dipendenti nelle sedi aziendali, a prescindere che siano o meno aperti al pubblico.

Un dispositivo che ha varie funzioni, dal momento che consente il riconoscimento dei volti, verifica e misura la temperatura corporea, rileva l’uso della mascherina gestione delle file, il controllo delle presenze e degli accessi in un solo strumento che è diventato molto importante per la salute di tutti, compreso dipendenti e anche clienti e consumatori.

Permette, semplicemente appoggiando la fronte o il polso al dispositivo, di riconoscere il volto, ma anche di verificare la temperatura corporea in modo che se supera i 37° bisogna allontanarsi dall’ufficio e tornare a casa onde evitare di andare incontro a contagio e quindi diffondere l’epidemia del Covid 19. Con i termoscanner per uffici si rileva velocemente la temperatura e in modo accurato.

Termoscanner per uffici: modelli

Non è facile scegliere un termoscanner per uffici dal momento che sono diversi i modelli che si trovano in commercio, anche se lo scopo è lo stesso, ovvero misurare e rilevare la temperatura corproea dei varis oggetti che entrano in quel luogo. Negli uffici si trovano termoscanner a infrarossi con la misurazione frontale.

Uno strumento che solitamente si trova all’ingresso degli uffici e che registra le temperature della fronte. Molto affidabile come tipo di misurazione e in alcuni modelli è previsto anche il contatto con la cute, magari appoggiando la fronte sul dispositivo in modo da fornire un valore maggiormente accurato e preciso. Si trovano anche modelli autoportanti dotati di dispenser per igienizzare le mani.

Ci sono anche i termometri a infrarossi con misurazione a distanza che rilevano la temperatura a distanza senza entrare in contatto con il dispositivo stesso. Sono molto comuni e usati sia in ambito medico, ma anche professionale, quindi all’entrata di uffici, ecc. I termoscanner per uffici sono molto precisi e veloci al punto che rilevano la temperatura in 1 secondo.

In commercio si trovano anche modelli di termoscanner per uffici interchek che sono usati sia negli uffici che negli ambienti aperti al pubblico. Sono plug and play e non hanno bisogno del personale di sicurezza per poterlo usare. Consentono di rilevare la temperatura fino a un metro di distanza in modo molto preciso e rapido.

Termoscanner per uffici Amazon

Su Amazon sono diversi i modelli di termoscanner per uffici a ottimi prezzi di cui approfittare. Cliccando sulla foto sono diverse le caratteristiche del prodotto. La classifica propone i tre migliori modelli con una descrizione tra quelli più apprezzati.

1)Termoscanner a infrarossi montato a parete

Un modello per uffici, negozi, ma anche scuole senza batteria inclusa e permette di rilevare la temperatura anche senza contatto. Rileva la temperatura in tempo rapido. Molto accurato e preciso. Si può collegare all’alimentazione USB. Il computer registra i dati in tempo reale in modo da rilevare la temperatura brevemente. Un modello digitale a infrarossi da appendere alla parete. Disponibile con lo sconto del 13%.

2)Tianbi termometro frontale a parete

Adatto per ufficio, azienda e negozio. Permette di effettuare i test in modo rapido. Un modello a infrarossi senza bisogno di contatto fisico. In un secondo si effettua la misurazione della temperatura. La luce verde indica una temperatura normale, mentre rossa lampeggiante e l’allarme acustico indicano una temperatura elevata. Molto facile da installare alla parete con chiodi, ganci, ecc.

3)AJL termometri digitali a infrarossi

Misura la temperatura corporea in 0.5 secondi. Identifica gli individui senza bisogno di contatto fisico. Il dispositivo opera in maniera indipendente senza intervento dell’uomo. Molto preciso e si può posizionare in vari luoghi pubblici, quali uffici, supermercati, ma anche negozi, ristoranti, parchi, ecc. Molto comodo e facile da installare.

