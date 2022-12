Terni, ragazzino rischia di inghiottire polpetta avvelenata

Polpetta avvelenata in un parco frequentato da bambini: un minore disabile ha rischiato di ingoiarla.

Paura in un parco pubblico di Terni dove un ragazzino disabile ha rischiato di ingoiare una polpetta avvelenata.

Un evento grave se si pensa che, oltre alla tragedia (fortunatamente) sfiorata, l’area in questione sia frequentata da bambini. Il ragazzino stava facendo una passeggiata nel parco, sito nel quartiere Campitello, in compagnia della sorella maggiore.

Sedutosi tra l’erba, avrebbe notato qualcosa che si trovava a poca distanza da lui, portandosi le mani alla bocca: si trattava di una polpetta avvelenata. La denuncia proviene proprio dalla sorella del protagonista di questa vicenda.

Il minore sarebbe infatti un “disabile fisico e cognitivo”. La ragazza ha raccontato di come è riuscita a togliere al fratellino l’esca avvelenata dalle mani prima che potesse ingoiarla.

Minore rischia di ingoiare polpetta avvelenata: il racconto della sorella

Intervistata a Umbria On, la sorella del ragazzino ha raccontato: “Ho fatto sedere mio fratello sull’erba per aiutarlo a riposizionare il tutore che gli consente di camminare. In quel momento ha tirato su qualcosa dall’erba e, fortunatamente, sono riuscita a toglierlo di mano prima che riuscisse a portarselo alla bocca”.

Non era l’unica esca avvelenata

Come informa FanPage, Usl e polizia locale hanno accertato come quella raccolta dal ragazzino non fosse l’unica esca avvelenata, ma l’intero parco ne era pieno. Una notizia che ha allarmato gli abitanti di Terni, poiché si tratta di un parco pubblico molto frequentato.