La terra trema.

E le ripercussioni vengono avvertite anche in Italia. La sala sismica INGV di Roma, infatti, ha localizzato un terremoto a Malta, oggi 25 gennaio 2023 alle 8 del mattino circa. É l’ultima scossa di uno sciame sismico che va avanti da alcuni giorni.

Terremoto a Malta, cosa sappiamo

La scossa, di magnitudo ML 4, è avvenuta nel mare vicino Malta alle 07:54 del mattino ora italiana a una profondità di 19 chilometri.

Anche il 24 gennaio sera, verso le 21, erano state avvertite alcune forti scosse. Una soprattutto, di magnitudo 5.6 aveva fatto tremare l’isola e i suoi vicini.

Terremoto a Malta, dove è stato avvertito

Paura anche in Sicilia, dove le due scosse sono state registrare anche nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania. Non si hanno previsioni sulla durata di quello che ormai può essere definito uno sciame di scosse e che secondo INGV va avanti dal 18 gennaio.

Cosa fare in caso di terremoto?

Se ti trovi in un luogo chiuso, gli esperti suggeriscono di rifugiarti nel vano di una porta o sotto un tavolo e di non prendere mai le scale. Se ti trovi in un luogo aperto, invece, devi cercare di allontanarti da margini di laghi e spiagge, evitare di usare l’automobile e recarti nelle zone di attesa individuate sul piano di emergenza comunale.