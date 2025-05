Un evento sismico inaspettato

Il mare di Pozzuoli è stato teatro di un forte terremoto di magnitudo 4.4, avvenuto in pieno giorno, un evento raro che ha colto di sorpresa la popolazione locale. La scossa, durata circa 20 secondi, ha generato un clima di panico, soprattutto tra gli studenti delle scuole della zona.

Per la prima volta, un evento sismico di tale intensità si è verificato mentre gli alunni erano in aula, costringendo le autorità a prendere misure immediate per garantire la sicurezza dei ragazzi.

Evacuazioni e reazioni della popolazione

In seguito alla scossa, molti edifici scolastici sono stati evacuati. Gli studenti dell’Università Federico II sono stati visti uscire in fretta, mentre i genitori accorrevano per prendere i propri figli. Anche a Procida, circa 500 alunni sono stati portati in cortile per garantire la loro sicurezza. La reazione della popolazione è stata immediata: molti si sono riversati per strada, cercando di allontanarsi dagli edifici e di mettersi al sicuro.

Un sciame sismico preoccupante

Nonostante la prima scossa fosse stata la più forte, il fenomeno sismico non si è arrestato. Poco dopo, si sono registrate altre scosse di magnitudo 3.5 e 3.3, alimentando l’ansia tra i cittadini. Gli esperti avvertono che il territorio dei Campi Flegrei è noto per la sua attività vulcanica e sismica, e che eventi di questo tipo, sebbene non comuni, possono verificarsi. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e invitano la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni di sicurezza.