Terremoto a Siena: scuole chiuse nella zona

Gente in strada.

Scuole chiuse. La terra che trema ancora. Alle ore 21:51 di ieri, mercoledì 8 febbraio 2023, si è registrata in Toscana una scossa di terremoto di magnitudo 3.5. Epicentro: Siena. A confermarle il sisma l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

La popolazione è scesa in strada

Lo spavento, amplificato dalle tragiche vicende legate al terremoto in Siria e in Turchia dei giorni scorsi, ha portato gran parte della popolazione ad abbandonare gli edifici e a rifugiarsi in strada.

L’ipocentro è stato registrato a 8 chilometri di profondità. Alla prima scossa di magnitudo 3.5 ne sono seguite altre: le repliche più forti due scosse di magnitudo 2.7. Nonostante la paura diffusa, non sembra ci sia al momento alcun tipo di criticità dovuta al sisma.

Scuole chiuse a Siena

Oggi, giovedì 9 febbraio 2023, a Siena tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado resteranno chiusi «anche per permettere valutazioni sulle strutture».

A darne comunicazione il sindaco Luigi De Mossi, che ha aggiunto sul suo profilo Facebook: «In città è stato registrato un piccolissimo smottamento in strada delle Grotte, senza alcuna criticità. La strada è chiusa per evitare qualsiasi problema, presente la polizia municipale. Io e i tecnici del Comune di Siena siamo in giro per monitorare la situazione. Al momento si conferma che non ci sono danni».