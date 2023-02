Terremoto Turchia, La pallavolista Bosetti era ad Adana: il racconto del sisma

Le prime voci del sisma.

Tra i fortunati – per così dire – che possono raccontare la terribile catastrofe del terremoto che ha colpito Siria e Turchia, c’è la pallavolista italiana Lucia Bosetti. Al momento della scossa, la 33enne originaria di Tradate (VA) si trovava nella città turca di Adana, a pochi chilometri dall’epicentro del terremoto. Era lì perché gioca per il Çukurova ed erano con lei anche i suoi genitori, volati in Turchia poco prima del terremoto per trascorrere qualche giorno insieme alla loro figlia.

La testimonianza di Lucia Bosetti

Intervistata mentre si trovava all’aeroporto di Ankara insieme ai suoi genitori – in attesa di un aereo per Istanbul per poi fare rientro in Italia – Lucia Bosetti ha raccontato i terribili istanti vissuti nel momento della scossa più forte di magnitudo 7.8: «Ci siamo svegliati di soprassalto con l’intonaco che cadeva. […] Siamo sempre rimasti in strada perché non si poteva rientrare negli edifici, prima in luoghi aperti e poi in centri di raccolta.

Fortunatamente siamo riusciti a trovare un passaggio in pulmino che ci ha portati ad Ankara, dove abbiamo raggiunto l’aeroporto e stiamo prendendo un volo per Istanbul per poi fare rientro in Italia».

Adana, una delle città più colpite dal sisma

Adana è la quinta città turca per popolazione, nonché uno dei comuni metropolitani della Turchia. Per via della sua vicinanza all’epicentro – localizzato nei pressi di Gaziantep, città del sud-est della Turchia, a una settantina di chilometri dal confine siriano –, è stata tra le città più colpite dal sisma dello scorso 6 febbraio 2023.