Turista cade in un vulcano attivo per fare una foto: morta davanti al marito

In Indonesia una donna cinese di 31 anni è morta cadendo in un vulcano attivo, davanti agli occhi del marito.

Turista cade in un vulcano per scattare una foto

La polizia indonesiana ha classificato la tragedia come un incidente, affermando che la turista ha perso l’equilibrio mentre cercava di scattare una foto al tramonto. Huang Lihong stava posando per una foto sul bordo del cratere di un vulcano indonesiano famoso per il suo ipnotico spettacolo di “fuoco blu”, causato dalla combustione di gas solforici. Lei e il marito, Zhang Yong, stavano partecipando ad una visita guidata nella provincia di Giava orientale.

Cosa è successo

Secondo quanto riportato dal quotidiano Hongxing News la coppia si era recata sulla cima del Monte Ijen per ammirare l’alba. Mentre il marito le stava scattando una foto la donna sembra aver perso l’equilibrio ed è precipitata per circa 75 metri di altezza. La caduta le è stata fatale. Sebbene la guida avesse consigliato ai turisti di mantenere una distanza di sicurezza, pare che la vittima si sia avventurata alla ricerca di uno sfondo adeguato. Non è chiaro se la donna indossasse una gonna o un vestito che l’abbia fatta inciampare, come riporta The Independent. Le operazioni di recupero sono durate quasi due ore.