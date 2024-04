Indonesia, vulcano Ruang in eruzione: allerta tsunami

Indonesia, vulcano Ruang in eruzione: rischio tsunami

In Indonesia è stata emessa l’allerta tsunami dopo l’eruzione del vulcano Ruang. Le autorità hanno ordinato ad oltre 11mila persone di lasciare l’area. Il vulcano sul lato settentrionale dell’isola di Sulawesi ha avuto cinque eruzioni forti nelle ultime 24 ore, come riportato dal Centro indonesiano di vulcanologia e mitigazione dei disastri geologi. L’allerta per il vulcano ha raggiunto il livello più alto.

Indonesia, vulcano Ruang in eruzione: aeroporto chiuso

L’aeroporto di Manado è stato chiuso per 24 ore a causa della cenere. Si tratta dell’aeroporto internazionale Sam Ratulang e si trova a più di 100 chilometri dal vulcano. Nel 2018, l’eruzione del vulcano Ana Krakatau scatenò uno tsunami lungo le coste di Sumatra e Giava, con un tragico bilancio di 430 vittime.