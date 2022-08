Un forte sisma ha colpito questa mattina il Sud della Sicilia

La Trinacria trema. Un forte sisma ha colpito pochissime ore fa la Sicilia, per la precisione una vasta area a Sud di Palermo, il capoluogo di regione. La scossa registrata dai sismografi ha avuto un’intensità di 4,2 gradi della scala Richter e ha avuto il suo epicentro circa a un chilometro a est del piccolo comune di Giuliana, indicativamente a 80 km da Palermo, nell’entroterra siculo.

La scossa è avvenuta poco dopo l’alba, intorno alle 6:52 del mattino. Si è trattato di una scossa avvenuta a una profondità di circa 4 km, quindi piuttosto superficiale.

Tanta paura per gli abitanti della zona, ma non si registrano per il momento per fortuna né morti, né feriti, né particolari danni alle strutture.

I comuni dove il sisma si è fatto sentire

La scossa è stata sentita in una vasta area che comprende, tra gli altri, i comuni di Chiusa Sclafani, Bisacquino, Contessa Entellina, Campofiorito, e Burgio, Lucca Sicula (in provincia di Agrigento) ma anche Villafranca Sicula, Caltabellotta, Palazzo Adriano, Sambuca di Sicilia, Corleone, Prizzi, Calamonaci, Bivona, Ribera, Roccamena e Santa Margherita di Belice.

Un’altra scossa scuote la Sicilia lo stesso giorno

Pochissime ore prima della scossa che ha colpito il palermitano, l’isola è stata colpita da un altro sisma, questa volta molto più leggero e molto più profondo.

Alle ore 6:14 del mattino la terra ha tremato in mezzo al mare, nel canale di Sicilia meridionale, a circa 38 km di profondità. Qui, in realtà, i terremoti sono un fenomeno piuttosto frequente, visto che la zona è ad alto rischio sismico.

Non si può dire lo stesso, al contrario, del terremoto avvenuto a Giuliana.

Per fortuna, perlomeno stando alle prime segnalazioni, il sisma non ha avuto gravi conseguenze sulla popolazione, se non un po’ di (normale) paura.