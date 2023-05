Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata al largo delle Isole Salomone, nell’Oceano Pacifico meridionale. La scossa si è verificata intorno alle 3.04 ora locale, quandoin Italia erano le 18.04 di domenica 21 Maggio.

Terremoto al largo delle Isole Salomone: scossa di magnitudo 6.1

Paura alle Isole Salomone nel tardo pomeriggio di ieri, quando la popolazione ha avvertito una forte scossa di terremoto. Il sisma avrebbe avuto epicentro nei pressi di Kirakira, al largo delle Isole Salomone, ad una profondità stimata di circa 77.791 Km. A diramare l’allerta è stato il Centro Comune di Ricerca, Commissione Europea (GDACS).

Paura nella popolazione: il terremoto alle Isole Salomone

Secondo le informazioni che arrivano, fortunatamente, la scossa di terremoto non ha comportato danni a persone o cose, ma solo preoccupazione tra la popolazione locale. Eventi sismici di questo tipo non possono essere definiti rari nel Pacifico, ma la scossa di ieri è stata particolarmente significativa per la sua potenza. Si tratta di uno dei terremoti più potenti nell’area di tutto il 2023. Nel Paese è stata anche diramata un’allerta tsunami.