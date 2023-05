Il 20 maggio 2023, si è aperta la stagione dei Pride in Europa con la manifestazione di Bruxelles. Secondo i media del Paese, tra le 100 e le 150mila persone hanno sfilato nella capitale.

Celebrati i 20 anni della legge per il matrimonio tra omossessuali in Belgio

Proteggi la protesta è stato il titolo del Brussels, Belgian, and European Pride del 2023, che ha avuto il via alle ore 14, per ricordare che i diritti della comunità LGBTQIA+ sono arrivati grazie alla lotta e devono essere preservati. Tra gli altri, presente anche un carro con 3mila bandiere europee, per dimostrare il desiderio del Parlamento europeo di una democrazia in azione. Si è inoltre celebrato il 20esimo anniversario della legge che in Belgio permette il matrimonio tra due persone dello stesso sesso.

“C’è ancora molto da fare per la libertà e la diversità”

“Il pride è una grande festa in cui tutti possono essere se stessi, ma c’è ancora molto da fare per garantire l’uguaglianza della comunità LGBTQIA+“, ha commentato Radjiny Schiltz, portavoce del Brussels Pride, all’agenzia belga. “Lo slogan di quest’anno è tratto da una campagna di Amnesty International per proteggere il diritto di protestare. Tutti pensano che questo diritto sia garantito ovunque, ma non è assolutamente così. C’è ancora molto da fare per la libertà e la diversità. Ognuno dovrebbe essere in grado di essere ciò che vuole, ovunque nel mondo”, ha spiegato Schiltz.

Leggi anche: Svolta arcobaleno in Brasile: sparisce l’indicazione del sesso dalla carta di identità

Leggi anche: G7, cosa è emerso dopo la conclusione: Zelensky propone la formula della pace