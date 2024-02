La terra trema forte in Cile, dove si è registrato un terremoto di magnitudo 5.9. La scossa si è verificata nella notte italiana: al omento no è chiaro se ci si siano stati danni a cose e persone.

Terremoto di magnitudo 5.9 in Cile: il sisma

Una fortissima scossa di terremoto è stata avvertita qualche ora fa in Sudamerica, e in particolare nella zona costera del Cile. Il sisma, individuato a circa 10 chilometri di profondità, ha avuto un’intensità pari a 5.9 punti sulla scala Richter. Il sisma ha interessato l’area della regione di Atacama e, seppur sia stato mediamente forte e abbia avuto un ipocentro così vicino alla superficie, al momento sembra non aver causato danni a persone o cose.

Terremoto di magnitudo 5.9 in Cile: i precedenti

Come sappiamo, il Cile è una zona sismica e non è raro che su quel territorio possa verificarsi un episodio anche di intensità superiore a quello che è stato registrato questa notte. L’ultimo terremoto rilevante in quella parte del mondo risale solo ad un paio di settimane fa, ed era un sisma di intensità 4.2 sulla scala Richter: anche in quel caso non c’erano stati particolari danni.