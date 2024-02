Un intenso terremoto è stato registrato in Cile nella giornata di ieri, venerdì 2 febbraio 2024. L’evento sismico è stato immediatamente verificato dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, il GDACS. Al momento, non si segnalano danni a cose e persone.

Terremoto in Cile: scossa di magnitudo 4.2

Il sisma è avvenuto ad una profondità di circa 100 chilometri e ha avuto epicentro a 12 chilometri dalla città di Los Andes, un centro sito a circa 80 chilometri a ovest dalla capitale di Santiago del Cile. La scossa, il cui epicentro è stato individuato in un’area collinare, è stata avvertita anche nella remota regione costiera di Valparaíso e Viña del Mar. Al momento non si segnalano danni particolari a cose o persone: non ci sono feriti, nè morti.

Terremoto in Cile: i precedenti

Il Cile, come sappiamo, non è nuovo ad episodi sismici di tale, o anche superiore, entità. In tutto il 2023 sono stati diversi i terremoti che hanno anche superato la potenza di 6 sulla scala Richter causando, in più di un’occasione, alcune problematiche alla popolazione.