Un fortissimo terremoto è stato registrato in Cile nella notte tra ieri e oggi, quando in Italia era da poco passata l’1:30. L’evento sismico è stato immediatamente verificato anche dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, il GDACS. Al momento, non si segnalano danni a cose e persone.

Terremoto in Cile nella notte: scossa di magnitudo 6.2

Il sisma che ha colpito questa notte il Cile ha avuto epicentro a circa 40 chilometri a sud-ovest di Coquimbo, tra le regioni di Atacama e Metropolitana, nella parte centrale del Paese. In generale, diverse cittadine delle due regioni hanno percepito il terremoto, con tante persone che si sono riversate fra le strade (in Cile era circa l’ora di cena). Fortunatamente, però, secondo quanto si apprende, non ci sarebbero stati danni a persone o cose.

I terremoti in Cile: i precedenti

Il Cile, come sappiamo, non è nuovo ad episodi sismici di tale entità. Lo scorso 30 Marzo 2023, per esempio, un altro sisma, in quel caso addirittura di magnitudo 6.4, aveva avuto epicentro nell’Oceano a breve distanza dalla costa del Paese Sud Americano. Poche settimane dopo, la scena si ripete, una scossa di magnitudo 5.8 colpisce l’area fra Argentina e Cile, mettendo il Paese in allerta tsunami.