Corea del Nord, lanciati missili crociera sul Mar Giallo

La Corea del Nord ha lanciato diversi missili verso il Mar Giallo. I lanci descritti come parte dei "preparativi di guerra" condotti da Kim Jong-un

Nella mattinata odierna, venerdì 2 febbraio, la Corea del Nord ha effettuato il lancio di diversi missili da crociera in direzione del Mar Giallo, come riportato dall’esercito sudcoreano. I capi di stato maggiore congiunto della Corea del Sud hanno comunicato di aver individuato missili non identificati intorno alle ore 11:00, diretti verso il mare al largo della costa occidentale.

Esercito sudcoreano, lo sviluppo degli eventi

In risposta a questa situazione, l’esercito sudcoreano sta attentamente monitorando eventuali segnali di ulteriore attività da parte della Corea del Nord, analizzando da vicino lo sviluppo degli eventi.

Corea del Nord, Kim Jong-un e i preparativi di guerra

Precedentemente, i media di stato nordcoreani avevano annunciato che il leader Kim Jong-un aveva perlustrato navi da guerra in un cantiere navale, indicando un consolidamento delle forze militari del paese e velocizzando i “preparativi di guerra“. La situazione risulta in continua evoluzione, e le autorità stanno seguendo attentamente gli sviluppi nella regione.

I media statali, dunque, confermano che la Corea del Nord ha effettuato il lancio di diversi missili da crociera verso il Mar Giallo. Secondo tali fonti, i lanci sono descritti come parte dei “preparativi di guerra” condotti sotto la guida del leader Kim Jong-un. Questa situazione ha innescato un aumento evidente delle tensioni, con le autorità locali e la comunità internazionale che stanno monitorando da vicino gli sviluppi in corso.