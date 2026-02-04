Scossa di terremoto di magnitudo 5.0 scuote il territorio: epicentro e tutti ...

Terremoto in Papua‑Nuova Guinea: ultimi aggiornamenti sull’attività sismica e il ruolo delle placche tettoniche nel Ring of Fire.

Oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, una scossa di terremoto di magnitudo circa 5.0 ha colpito la zona di Kimbe, Papua-Nuova Guinea, alle ore 05:25 italiane. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul sisma.

Contesto geologico e frequenza dei terremoti sul territorio

Le analisi preliminari mostrano che scosse di questa magnitudo in una zona così attiva dal punto di vista tettonico sono relativamente frequenti: la regione di Papua‑Nuova Guinea si trova infatti lungo il “Ring of Fire” del Pacifico, dove le placche tettoniche interagiscono attivamente generando movimenti sismici regolari.

Secondo report globali sulla sismicità, eventi di magnitudo attorno a 5.0 non sono inusuali nella regione, e pur potendo essere avvertiti da popolazioni locali, raramente causano danni ingenti a infrastrutture solide.

Terremoto, forte scossa di magnitudo 5.0: i dettagli

Secondo il portale internazionale Earthquakelist.org, un terremoto di magnitudo stimata 5,1 si è verificato circa 8 km a sud‑ovest di Kimbe, nella provincia di West New Britain, Papua‑Nuova Guinea. L’evento è stato registrato il 4 febbraio alle 05:25 ora italiana (04:25 UTC) ed è stato localizzato a una profondità intermedia di circa 144 km sotto la superficie terrestre, il che indica un sisma non superficiale ma abbastanza profondo da ridurre potenziali effetti distruttivi diretti in superficie.

Al momento, non è stata emessa alcuna allerta tsunami legata all’evento odierno, in quanto la magnitudo e le caratteristiche di profondità non soddisfano i criteri tipici per generare onde significative.