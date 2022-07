Scossa di terremoto di magnitudo 5.8 in Ecuador, a 300 km dalla capitale Quito.

Alle ore oo.30 (ora italiana), nella zona meridionale dell’Ecuador, a soli 300 km dalla capitale Quito, si è scatenata una scossa di terremoto di magnitudo 5.8.

A darne notizia è stato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’epicentro è stato localizzato nella zona di Pajonal, con ipocentro a 93 km di profondità. Il sistema di allerta tsunami degli Stati Uniti ha affermato che dopo il terremoto non ci sarebbe alcun pericolo di tsunami, per questo non è stata diramata l’allerta. A causa della scossa è caduto un cavo ad alta tensione che avrebbe ucciso sul colpo un ragazzino di 16 anni.