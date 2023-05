Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 5.2 a Tokyo: tre donne ferite

La Capitale del Giappone è stata colpita nella notte da un sisma di magnitudo 5.2. La violenta scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 4:16 della mattina (ora italiana) dell’11 Maggio.

Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 5.2

Paura in Giappone, dove alle ore 4:16 di giovedì 11 Maggio 2023 si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 con epicentro a Tokyo, la più importante città nipponica. Il terremoto si è originato, secondo quanto spiegano gli esperti sismologi dell’Agenzia meteorologica giapponese (Jma) a circa 40 chilometri di profondità con epicentro nella prefettura di Chiba.

Le conseguenze del terremoto: ferite tre donne

Noriko Kayama, portavoce della Jma, ha parlato alla televisione statale Nhk: “Le aree in cui la scossa è stata avvertita più fortemente potrebbero subire altri terremoti di magnitudo 5 o superiore su scala giapponese questa settimana. Soprattutto nei prossimi 2-3 giorni.” A Tokyo, nel frattempo, non si registrano particolari danni, anche se tre donne risultano essere rimaste ferite. Sospese in via precauzionale alcune linee ferroviarie e della metropolitana della Capitale: sono attesi dei controlli per verificare lo stato dei binari.