Terremoto in Indonesia: scossa di magnitudo 7.1

Erano circa le ore 22 (ora italiana) della serata di ieri, lunedì 24 Aprile, quando l’Indonesia è stata colpita da un forte terremoto. La prima scossa registrata dai sismografi era di magnitudo 7.1 sulla scala Richter. Pochi minuti dopo, la popolazione ha percepito altre quattro o cinque scosse di assestamento un po’ più deboli.

Il Servizio geologico degli Stati Uniti ha fatto sapere per primo che, nella serata di ieri, un forte terremoto ha colpito l’Indonesia al largo dell’isola di Mentawai. Secondo gli esperti, la prima scossa è stata di magnitudo 7.1 e ha avuto il suo epicentro a 170,4 chilometri a sud-est di Teluk Dalam, nella provincia di North Sumatra, a una profondità di 15 chilometri sotto il mare. Tantissima paura per i residenti, svegliati di soprassalto dalle scosse, ma fortunatamente non ci sono stati morti.

Terremoto in Indonesia: evacuato un ospedale

Un ospedale della zona è stato evacuato di tutti i pazienti dopo che, a seguito della prima forte scossa, si sono aperte alcune crepe nel pavimento. Dopo la prima ci sono state altre quattro o cinque scosse di assestamento, tutte di magnitudo compreso tra 4 e 6 sulla scala Richter. In un primo momento, l’Agenzia indonesiana per la meteorologia, la climatologia e la geofisica aveva di sposto il rischio tsunami: revocato dopo qualche ora.