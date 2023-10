Terremoto in Marocco, scossa di magnitudo 4.1 a Casablanca

Tanta paura in Marocco per una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.1 che colpisce Casablanca: il sisma è stato registrato nella notte

Una violenta scossa di terremoto si è abbattuta su Casablanca nella tarda serata di ieri, mercoledì 18 ottobre. Il Marocco trema dalla paura dopo i terribili fatti di inizio settembre, ma fortunatamente questa volta non ci sono state grosse conseguenze. Le autorità marocchine, infatti, dichiarano che dopo la scossa di ieri sera non ci sono stati danni nè a persone nè a cose.

Marocco, terremoto a Casablanca: la scossa

Una nuova e potentissima scossa di terremoto ha colpito il Marocco nella serata di ieri, quando in Italia erano da poco passate le 20:30. Il sisma, che secondo gli esperti è stato di magnitudo 4.1 ha avuto ipocentro a 93 chilometri di profondità e ha interessato l’area intorno alla città di Casablanca. Anche i cittadini di Marrakech hanno percepito la scossa ma, fortunatamente, rispetto a quanto era successo nel mese di settembre non ci sono stati danni rilevanti. La paura, però, è stata davvero tanta, come dimostrno i tantissimi messaggi social che hanno iniziato a circolare sul web pochi attimi dopo la scossa.

Terremoto in Marocco, il precedente di settembre

Sono passati poco più di 30 giorni da quel drammatico 8 settembre 2023 che per il Marocco è stato davvero nefasto. Quel giorno, un terremoto di magnitudo 6.8 si è abbattuto sul Paese e in particolare sulla popolatissima città di Marrakech. Il conto dei morti era di qualche migliaia a cui si aggiungevano anche tanti feriti.