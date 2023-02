Dopo il terremoto distruttivo avvenuto il 6 febbraio al confine tra la Turchia e la Siria, tocca alla Nuova Zelanda, dove la terra ha tremato alle 07:38 ora italiana del 15 febbraio.

Terremoto in Nuova Zelanda, i dettagli

La sala sismica INGV di Roma segnala un terremoto di magnitudo 5.6 alle 19:38 orario locale nella zona del terremoto, con epicentro Cook Strait, cioè nello Stretto di Cook, nelle acque che circondano la Nuova Zelanda ma vicinissime alla terra. Le coordinate geografiche esatte sono -40.5140 di latitudine, 174.4340 di longitudine ad una profondità di 33 km.

Terremoto in Nuova Zelanda, cosa è successo?

Questa forte scossa, purtroppo, come spesso accade non è arrivata da sola, anzi è stata preceduta e seguita da altre scosse di varia entità. Già due giorni fa una scossa di M 6.1 era stata avvertita, con epicentro a Nord/Est dall’Isola del Nord e ad Ovest dalle Isole Kermadec. Nonostante questo, secondo i media locali non ci sarebbe rischio tzunami, lo conferma l’Agenzia per la gestione dell’emergenza nazionale.

Il terremoto è stato avvertito forte e chiaro a Wellington, Auckland e Christchurch.

Terremoto in Nuova Zelanda, le ultime azioni di Jacinda Ardern

La ex prima ministra Jacinda Ardern, intanto, si sta occupando di coloro che sono stati colpiti dal ciclone e dalle alluvioni e allagamenti avvenuti tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.