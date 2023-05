Nella notte tra ieri, giovedì 11 e oggi venerdì 12 Maggio si è registrata una scossa di magnitudo 3.1 a Ussita, in provincia di Macerata, nelle Marche.

Marche, terremoto in provincia di Macerata: scossa di magnitudo 3.1

I sismologi hanno registrato nella notte una scossa di magnitudo 3.1 a Ussita, in provincia di Macerata, nelle Marche. La scossa è stata registrata alle ore 1:41 della notte, ad una profondità di circa 8 chilometri. Nonostante si sia trattato di un terremoto ‘molto leggero’, la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, ma fortunatamente non sono stati segnalati danni a cose o persone.

Terremoto nelle Marche: una zona sismica

Come purtroppo sappiamo, la zona delle Marche e in particolare i territori vicino alla città di Macerata sono spesso colpiti da terremoti. L’ultima volta che la terra aveva tremato in quell’area era la notte tra il 20 e 21 febbraio scorsi, quando una scossa di magnitudo 3.8 aveva spaventato la popolazione, fortunatamente senza ortare a gravi conseguenze. In quel caso gli esperti dell’Ingv avevano spiegato che il terremoto aveva avuto epicentro tra i comuni di Treia e Pollenza, a poca distanza da Ussita.