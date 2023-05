Terremoto in Sicilia: scossa di magnitudo 3.0 a Stromboli

La terra trema ancora nel Sud Italia, questa volta in Sicilia, dove una nuova scossa di terremoto è stata avvertita a Stromboli, nelle vicinanze di Messina. Secondo gli esperti, l’epicentro del terremoto è da stimare ad una profondità di circa 274.5 chilometri, mentre la potenza della scossa è stata di 3.0 sulla scala Richter.

Sicilia, scossa di terremoto di magnitudo 3.0 a Stromboli

Paura questa notte a Stromboli, nella provincia di Messina, quando attorno alle ore 4:50 di mercoledì 3 Maggio, la popolazione ha avvertito una nuova scossa di terremoto. La potenza della scossa, secondo quanto riportato dagli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata di 3.0 magnitudo. Fortunatamente, secondo prime le informazioni che arrivano pare che non ci siano stati particolari danni nè a persone nè a cose.

I terremoti siciliani: l’ennesimo caso degli ultimi mesi

Seppur non siano mai stati particolarmente forti, negli ultimi mesi frequenti terremoti continuano a colpire il territorio siciliano. In particolare, la provincia di Messina risulta essere molto attiva dal punto di vista sismico. Solo lo scorso 18 Aprile era stata registrata un’altra scossa di magnitudo 3.0 a Milazzo: anche in quel caso era stata percepita chiaramente dalla popolazione, ma non c’erano stati danni.