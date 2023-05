Napoli, perde il controllo dell'auto: la vettura resta in bilico sulle macchine parcheggiate

Napoli, perde il controllo dell'auto: la vettura resta in bilico sulle macchi...

L'uomo si è distratto mentre percorreva una curva ed è finito per scavalcare delle macchine parcheggiate con la sua automobile

Uno strano incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 2 Maggio, in corso Vittorio Emanuele a Napoli. In prossimità di una curva, un guidatore ha perso il controllo della sua automobile, finendo per scavalcare con la stessa una fila di auto parcheggiate. La sua macchina è rimasta incastrata sopra ad altri veicoli.

Incidente a Napoli, auto resta in bilico sulle vetture parcheggiate

L’incidente è avvenuto attorno alle ore 15 di ieri ed è stato causato con tutta probabilità da una distrazione del conducente dell’automobile. L’uomo ha perso la concentrazione mentre percorreva una curva di corso Vittorio Emanuele, imboccandola ad una velocità troppo alta e perdendo il controllo del mezzo. La sua automobile, dunque, è andata a sbattere contro una fila di auto parcheggiate e si è impennata fino a fermare la sua corsa sopra ad una di esse.

L’arrivo dei soccorsi e il traffico di corso Vittorio Emanuele

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e una macchina della polizia locale. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti, anche il conducente dell’auto è rimasto illeso, mentre nelle auto parcheggiate non c’era nessuno. Lo strano incidente, però, ha creato diversi disagi al traffico cittadino proprio perché avvenuto in una zona nevralgica della città.