Una studentessa di 24 anni è stata trovata senza vita nella sua casa a Macerata. Ecco cosa è successo.

Macerata, studentessa di 24 anni trovata morta in bagno

Tragedia a Macerata, dove una giovane di 24 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Severini. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il corpo senza vita della ragazza, una studentessa universitaria, sia stato rinvenuto all’interno del bagno della casa in cui viveva.

A lanciare l’allarme la coinquilina che, rientrata in casa, ha trovato la ragazza riversa sul pavimento del bagno. Allertati subito i soccorsi, sul posto sono giunti i soccorritori del 118 assieme ai carabinieri della compagnia di Macerata.

Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza.

Macerata, studentessa trovata morta in bagno: indagini in corso

I carabinieri hanno effettuato i rilievi utili agli accertamenti del caso. Stando ai primi accertamenti, non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza sul corpo della studentessa, la cui identità non è stata ancora resa nota. Non è dato sapere la causa del decesso. Le forze dell’ordine stanno quindi proseguendo le indagini per cercare di capire cosa è successo.