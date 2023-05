Spaventoso incidente, l'auto finisce nel lago: 21enne ricoverata in gravi condizioni

Una ragazza di 21 anni è ricoverata, in gravi condizioni, presso l’ospedale di Sondrio dopo che la sua auto è finita nel lago. Ecco cosa è successo.

Spaventoso incidente, l’auto finisce nel lago

Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, sembra che la ragazza, residente nella città della Valtellina, avrebbe perso il controllo dell’auto. Il mezzo sarebbe così finito in un laghetto di proprietà di una ditta specializzata in fiori e lavori di giardinaggio.

Allertati subito i soccorsi, con i vigili del fuoco che, una volta giunti sul posto, si sono ritrovati di fronti ad un auto completamente distrutta. Hanno quindi estratto la giovane dalle lamiere, con le condizioni che sono purtroppo apparse fin da subito gravi.

Auto nel lago, ragazza ricoverata in ospedale

Trasportata con la massima urgenza in ambulanza, la giovane si trova presso l’ospedale a Sondrio. Non è ancora dato sapere se la ragazza sia fuori pericolo. Non sono ancora chiare, inoltre, le dinamiche che hanno portato all’incidente. L’ipotesi è che la 21enne abbia perso il controllo del mezzo a causa di un dolore. Le forze dell’ordine stanno quindi proseguendo con le indagini per cercare di scoprire cosa sia successo.