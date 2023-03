Tragedia sfiorata nella città di Roma Capitale: un operaio cade da una tettoia e viene trasportato in ospedale in gravi condizioni. Ecco come sta adesso e la dinamica dell’incidente avvenuto sul posto di lavoro.

Cade da una tettoia, operaio in gravi condizioni

Nella giornata di oggi, 21 marzo 2023, alle 11.00 del mattino circa, un operaio stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in un appartamento in piazza San Cosimato, a Roma. Per la precisione, come si legge sul quotidiano Il Messaggero, stava lavorando all’impianto idraulico in una abitazione al primo piano del palazzo. Improvvisamente l’operaio ha fatto un volo di circa tre metri ed è precipitato al suolo.

I soccorsi e il trasporto in pronto soccorso

Coloro che hanno assistito all’incidente hanno subito allertato i soccorsi, che si sono recati immediatamente sul posto. Le condizioni dell’operaio sono apparse gravi ed è stato infatti necessario il trasporto in codice rosso presso l’ospedale San Camillo di Roma. Sembra che l’operaio, fortunatamente, non sia in pericolo di vita.

Le indagini

Sul luogo dello spaventoso incidente si sono recati anche i militari dell’arma dei Carabinieri che hanno provveduto alle prime indagini per capire la dinamica del sinistro. Insieme alle forze dell’ordine sta indagando anche l‘Ispettorato del lavoro per verificare che tutto fosse a norma.