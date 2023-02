Terremoto in Turchia, i morti non finiscono più, il bilancio sale a 4300 vittime

Terremoto in Turchia, i morti non finiscono più, il bilancio sale a 4300 vit...

Ci sono ancora troppi dispersi sotto le macerie, bilancio del terremoto in Turchia, i morti non finiscono più, il numero sale a 4300 vittime

Terremoto in Turchia e Siria i morti non finiscono più ed il bilancio sale a 4300 vittime.

Lo ha riferito AdnKronos che cita la Cnn spiegando che il numero dei decessi è destinato a salire ancora. Il bilancio del cataclisma non si arresta e quello del terremoto di magnitudo 7.8 della scala Richter che si è verificato ieri al confine tra Turchia e Siria è apocalittico.

Al momento, oggi, alba del 7 febbraio, sono già oltre 4.300 le vittime accertate.

Lo riferisce la Cnn e purtroppo il numero potrebbe continuare a salire nelle prossime ore. Il motivo è chiaro: il numero dei dispersi sotto le macerie è ancora immenso ed è tragicamente lecito pensare che una parte di loro non sia più in vita. Nelle ultime ore la macchina dei soccorsi si è messa in moto da ogni parte del mondo Italia compresa.

Ankara chiede aiuto alla Nato

La Turchia ha “ricevuto offerte di aiuto da 45 Paesi, oltre all’Unione europea e alla Nato”: queste sono state le parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale.

In tanto Ankara ha chiesto formalmente aiuto agli alleati della Nato, la nota è chiara: “La Turchia ha bisogno di staff ed equipaggiamento medico, di diverse unità di ricerca e soccorso e di ospedali da campo, particolarmente adatti alle avverse condizioni del tempo”.