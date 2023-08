L’Ingv ha segnalato un terremo di magnitudo 5.2 avvenuto a Creta. L’epicentro è stato registrato a Kantanos-Selino, Grecia, 13 km dall’epicentro, attorno alle 09:49 del 13 agosto 2023.

La scossa violenta è stata avvertita anche nella regione del Peloponneso, area della Grecia centrale e meridionale.

Ed è proprio dai turisti in Grecia e a Creta che giungono le prime reazioni sui social.

“Eravamo seduti in albergo, ma prima di partire abbiamo sentito un piccolo terremoto. È stata una esperienza molto surreale”, scrive su Twitter un turista, Andrew Needham.

Sul sito internazionale Volcanodiscovery.com sono arrivati numerosi commenti di visitatori dell’isola.

“Una scossa intensa e profonda”, testimonia Alikianos. “Fenêtre et lit qui bougent” (Finestre e letto spostati), è invece il commento di una turista francese.

Molte persone dormivano ancora, altre si godevano l’inizio della mattinata all’aperto. Così all’Avra Imperial Hotel di Kolymvari, in Grecia, un uomo era seduto sul divano, all’aperto, e ha sentito “il movimento rotatorio”.

Sitting at the hotel before we leave and we felt a small earthquake. Very surreal experience #earthquake #crete #chania https://t.co/AoO733y7J7

— Andrew Needham (@andrewneedham86) August 13, 2023