Le testimonianze a seguito del terremoto di magnitudo 7 in California

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7 ha colpito ieri la costa settentrionale della California alle 10:44 ora locale, vicino alla città di Eureka. Secondo i rilievi dell’Istituto americano di Geofisica (USGS) la scossa dei sarebbe verificata a una profondità di 10 km.

L’evento ha portato ad un’iniziale emissione di allerta tsunami, poi revocata. In seguito, un’altra scossa di magnitudo 5.8, è stata rilevata vicino a Cobb. L’allarme tsunami avrebbe riguardato gran parte della costa del Pacifico a nord di San Francisco, da Davenport a Douglas/Lane Line Oregon, anche se non si sono verificate a seguito onde pericolose. “In base ai parametri preliminari del terremoto sono possibili pericolosi tsunami per le coste situate entro 300 chilometri dall’epicentro del terremoto”, aveva riportato il National Weather Service’s Tsunami Warning Center di Honolulu nell’allarme dato subito dopo la scossa.

Terremoto in California: scampato il pericolo tsunami

Secondo quanto riportato su X dal governatore della California, Gavin Newsom, i funzionari dell’Office of Emergency Services dello Stato si erano attivati “rispondendo attivamente al terremoto di questa mattina nella California settentrionale”. Inoltre, la polizia di Berkeley abvrbbe emesso un ordine di evacuazione per alcune zone della città: “Le persone nella zona dello tsunami sono in pericolo immediato e devono evacuare subito“, aveva dichiarato il Dipartimento di Polizia.

Le testimonianze del terremoto magnitudo 7 in California

Tra le testimonianze raccolte, quella di Olivia Cobian, una locandiera del Gingerbread Mansion Inn di Ferndale, che ha affermato che l’interno della locanda ora “sembra una zona di guerra“. Un altro testimone del terremoto è stato Todd Dunaway, che stava pranzando nella sua casa di Fortuna, in California, quando si è verificato il terremoto. “Sembrava letteralmente di stare su un gigantesco letto ad acqua“, avrebbe riferito alla BBC. “Il rumore delle finestre che sbattevano, dei muri che scricchiolavano, dei piatti e delle decorazioni che cadevano aggiungeva drammaticità e spaventosità a tutto ciò che stava accadendo.'”