Terremoto, sisma di magnitudo 3.7 nel catanese: interessata la zona di Adrano

Alle 21.49 del 5 febbraio un sisma di magnitudo 3.7 ha interessato il comune di Adrano in provincia di Catania. Tra i paesi dove è stato avvertito Bronte o ancora Randazzo.

Alle 21.49 di domenica 5 febbraio la sala simica dell’INGV-OE di Catania ha registrato un terremoto di magnitudo 3.7.

Interessata la zona di Adrano in provincia di Catania.

Terremoto di magnitudo ad Adrano: la zona interessata

Stando a quanto è possibile leggere dal report di INGV, il sisma è stato registrato a 10 km nord ovest da Adrano (Catania) ed ha una profondità di 17 km.

Le coordinate sono le seguenti: 37.7100 (latitudine) e 14.7430 (longitudine). Segnaliamo che alle 18.18, è stato localizzato un altro terremoto sempre nell’area di Adrano (11 km NW) di magnitudo 2.5 e della profondità di 15 km. Alle 22.02 il terremoto si è spostato a Regalbuto in provincia di Enna. Quest’ultimo sisma è profondo 18 km ed è stato registrato nelle coordinate geografiche 37.7210 latitudine e 14.7310 longitudine.

Dove è stato avvertito il terremoto

Nel frattempo sono diverse le aree e non solo del catanese che hanno avvertito il terremoto. Leggendo i diversi commenti e post sui social è possibile riscontrare come il sisma sia riuscito a raggiungere comuni quali Randazzo o ancora Bronte, passando per Aci Catena.

Infine nella pagina “Adrano – la perla dell’Etna” si legge che le scosse, pur essendo lievi, sono state avvertite dalla popolazione. Non si segnalerebbero danni a cose e/o a persone.